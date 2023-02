Fine settimana variabile, ma le temperature sono gradevoli

Sarà un weekend variabile ma a tradizione quasi primaverile. Il cielo sarà sereno, sporcato da qualche nuvola, con temperature decisamente alte per il periodo. Precipitazioni sono attese solo per la seconda metà della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 3.254 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.984 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)