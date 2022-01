La pioggia è un lontano ricordo: altra settimana di bel tempo sul Lecchese

L'alta pressione garantisce un'altra settimana all'insegna del sole e del bel tempo, con temperature che andranno a salire nel corso dei prossimi giorni, raggiungendo in diverse zone livelli al di sopra dei valori stagionali. Questo clima mite è previsto sino alla fine del mese di gennaio. Non piove ormai da lungo tempo ed è scattata nel territorio l'allerta incendi.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 2.072 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.551 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)