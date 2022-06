Previsioni: nel Lecchese sarà un altro weekend caratterizzato dall'afa

Non accenna a placarsi l'ondata di caldo intenso che sta caratterizzando la fase centrale del mese di giugno sull'area mediterranea, e che proseguirà sino alla fine del mese. Nel weekend sono previsti sul Lecchese cieli sereni velati dalla caratteristica afa dell'anticiclone africano. Le temperature massime resteranno sopra i 30° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.424 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.438 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)