Sole e caldo: finalmente esplode la bella stagione

A poco meno di una settimana dall'inizio ufficiale dell'estate, il meteo si allinea alla stagione in corso. Fin da lunedì un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Le temperature sono in progressivo aumento e si attesteranno sui 30° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.045 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.423 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)