Cielo sereno e sole splendente: è ancora un ottobre "estivo"

Inizio settimana gradevole a livello meteorologico, con cieli sgombri da nuvole e sole splendente grazie al rinforzo dell'anticiclone. Le temperature saranno alte per il periodo autunnale, almeno fino all'approssimarsi del weekend, quando si tornerà ad avere una certa instabilità.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.678 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.705 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)