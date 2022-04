Sole agli sgoccioli: arrivano le nuvole e nel weekend torna la pioggia

Le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare nelle prossime ore. Generale aumento della novolosità tra martedì e mercoledì anche sul Lecchese, con cieli coperti e possibilità di schiarite serali sui settori orientali. Da giovedì nuovo peggioramento e nel weekend sono attese, finalmente, precipitazioni consistenti. Le temperature massime sono in lieve diminuzione.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.882 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.920 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)