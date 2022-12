Correnti umide sul Lecchese: tempo nuvoloso, ma si alzano le temperature

La settimana comincia con il sole sul Lecchese, seppure con velature sparse e una nuvolosità che andrà peggiorando per via dell'instaurarsi di correnti più umide. La temperatura, ancora piuttosto rigida, sarà in risalita nelle prossime ore. Le massime sono destinate a superare i 10° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 3.333 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.869 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)