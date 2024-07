Il caldo di origine africana è al suo apice: arrivano i temporali

Il caldo di origine nordafricana che ha caratterizzato l'ultima settimana potrebbe essere agli sgoccioli. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni di carattere temporalesco, veri e propri temporali di calore. È scattata infatti l'allerta gialla (criticità ordinaria) per temporali forti dalle ore 12 del 19 luglio alle 00 del 20 luglio. Da sabato le temperature dovrebbero calare.

La sintesi meteo

Per la giornata di oggi, 19/07, è prevista una temporanea accentuazione dell'instabilità tra il tardo mattino e la serata dove saranno possibili rovesci sparsi sul territorio regionale, anche a carattere temporalesco. Dalla tarda mattinata attesi isolati fenomeni a partire dalle zone prealpine, più frequenti nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine e tendenti a interessare anche la pianura e l'Appennino, con probabilità crescente col progredire del pomeriggio. La scarsa mobilità dei nuclei temporaleschi che si andranno a sviluppare potrà portare a punte locali di pioggia superiori ai 50 mm, mentre a livello areale sono attesi accumuli contenuti su tutti i settori. Gli eventi convettivi interesseranno dal primo pomeriggio alla prima serata Alpi e Prealpi, mentre da metà pomeriggio alle prime ore dopo la mezzanotte la fascia di pianura.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.143 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.029 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)