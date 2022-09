Arriva l'autunno e si fa già sentire: settimana con nuvole e pioggia

L'autunno arriverà puntuale, come da calendario. Da questa settimana, infatti, si assisterà a un cambiamento meteorologico piuttosto marcato, proprio in contemporanea con l'avvento della nuova stagione. Lunedì e martedì saranno le ultime giornate soleggiate e piuttosto calde, per poi lasciare spazio a giornate molto nuvolose e, nel weekend, perturbate con precipitazioni di carattere temporalesco. In calo le temperature.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.843 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.777 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)