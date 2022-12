Brutto tempo sul Lecchese, da sabato arrivano pioggia e temporali

Nuvolosità diffusa e tendenza a un peggioramento sul territorio lombardo a causa di un modesto vortice depressionario in risalita dalle Baleari. Nubi ovunque associate a deboli precipitazioni più probabili nella seconda parte di venerdì, nevose oltre 800-900 metri. Clima freddo, poche variazioni termiche. Le precipitazioni vere e proprie inizieranno sabato e si faranno più consistenti nella giornata di domenica.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.328 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.485 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

