L'inizio del 2023 è nel segno di nuvole e deboli piogge

La settimana inizia nel segno delle nuvole e della pioggia. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nella zona prealpina le deboli piogge continueranno per l'intera giornata di lunedì. Le temperature si mantengono sopra le medie del periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.977 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.440 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)