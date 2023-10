È ancora estate: inizio settimana all'insegna del bel tempo

Prosegue il momento di bel tempo sul Lecchese grazie a un campo di alte pressioni che persiste sul nord Italia. Le temperature rimangono alte per il periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 4.219 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.633 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)