Settimana all'insegna della nuvolosità. Temperature in calo

La settimana inizia nel segno delle nuvole. Cielo coperto lunedì sul Lecchese, ma solo fino al pomeriggio, quando una rimonta dell'alta pressione garantirà rasserenamenti. Tuttavia la stabilità durerà poco: la seconda parte della settimana dovrebbe riportare cieli coperti e, finalmente, precipitazioni. Le temperature sono destinate a scendere.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 3.277 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.560 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)