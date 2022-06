La stretta di Caronte sul Lecchese: caldo africano e temporali

Caronte, l'anticiclone africano, non accenna a mollare la presa sul bacino mediterraneo e quello alpino: sarà un'altra settimana di clima stabile e soleggiato ma con caldo intenso; le temperature diurne potranno arrivare intorno a 35° C. A differenza dei giorni scorsi, però, sono attesi temporali localmente anche di forte entità.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata di martedì la temperatura massima registrata sarà di 33° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 4.253 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8 mm di pioggia. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.191 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.