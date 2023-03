Ritorno dell'alta pressione: sul Lecchese torna a splendere il sole

Torna il sereno sul Lecchese grazie al ritorno dell'alta pressione. Nubi sparse nella giornata di lunedì, ma tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Temperature massime in rialzo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.565 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.468 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)