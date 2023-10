Pioggia e nuvole sul Lecchese, ma le temperature resistono

A Lecco oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera, sono previsti 13 mm di pioggia nelle prossime ore. Una situazione di brutto tempo che proseguirà nei prossimi giorni, a esclusione di domenica. Temperature stabili con massime attorno ai 18-19° C. Sono attive da questa mattina allerte arancioni per rischio idrogeologico e gialle per temporali e vento forte. Chiusa la funivia ai Piani d'Erna.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. in serata schiarite, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.685 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.455 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)