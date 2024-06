Ancora maltempo: in arrivo rovesci con vento forte e grandinate

La stabilità è durata pochi giorni. Una nuova allerta meteo interessa il territorio delle Prealpi lecchesi e, in maniera minore, della pianura.

Regione Lobardia ha emesso un'allerta di colore arancione (criticità moderata) per temporali forti in vigore dalle ore 12 di venerdì 21 giugno alle 00 di sabato 22 giugno, contestualmente a un'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico in vigore dalle ore 6 di venerdì sino alle 6 di sabato.

La sintesi meteo

Il transito dalla Francia di un'onda depressionaria accompagnerà l'ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia che sarà responsabile, per la giornata di venerdì 21/06, di un marcato aumento dell'instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Nel dettaglio saranno probabili precipitazioni già dal mattino su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura Nordoccidentale. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi, a cui seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura, seppur con bassa affidabilità previsionale. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino. In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni convettive assumeranno localmente carattere di semi-stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte: si segnalano possibili accumuli fino a 80-100 mm in poche ore.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.637 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 30 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.093 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)