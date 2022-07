Weekend con temperature africane, poi una tregua con possibili temporali

Saranno giorni ancora molto caldi, i prossimi, con temperature elevate, fino a 36° C. Il weekend sarà sereno ma fra domenica e lunedì potrebbero verificarsi temporali sparsi. Da martedì la colonnina di mercurio scenderà, concedendo così una tregua dal caldo africano.

Le previsioni per sabato

A Lecco domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4224m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco dopodomani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4661m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

(in collaborazione con 3B Meteo)