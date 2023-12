Il weekend di Natale scatta sotto il soffio del vento

Il vento forte caratterizzerà la giornata di oggi, venerdì, come confermato dall'allerta diramata nelle scorse ore da Regione Lombardia, di colore giallo (criticità ordinaria) e valida fino a prossimo aggiornamento.

Nei giorni a venire l'alta pressione continuerà a dominare e a garantire giornate di bel tempo, con temperature massime che potranno superare i 15° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.786 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 3.271 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 3.336 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

