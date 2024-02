Il weekend fa i capricci: brevi schiarite fra nuvole e deboli piogge

Piove e vige ancora l'allerta per rischio idrogeologico. Ma che weekend sarà? Da venerdì assisteremo a un miglioramento, seppure ancora all'insegna della variabilità. Poi sabato e domenica alterneranno brevi aperture ad annuvolamenti con deboli piogge. Le temperature resteranno su valori medi, in linea con il periodo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.353 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.180 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)