Caldo afoso e temporali: la settimana inizia nel segno dell'incertezza

Come nel weekend appena concluso, l'instabilità meteorologica e il caldo potranno portare con sé temporali e precipitazioni deboli. La nuvolosità aumenterà nella serata di lunedì, martedì intensificazione dei rovesci. A fare da presenza costante un elevato livello di afa.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 24° C, lo zero termico si attesterà a 4.204 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 4.305 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)