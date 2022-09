Maltempo in agguato: sabato pioggia intensa anche sul Lecchese

Sulla Lombardia è atteso un peggioramento delle condizioni meteo nel weekend. Una perturbazione farà ingresso sul nostro Paese portando diffuso maltempo su tutto il Centro-Nord. Di seguito le previsioni a cura di Federico Brescia di 3B Meteo.

L'evoluzione meteo

Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato venerdì, ma dalla sera aumenterà la nuvolosità. Sabato previste piogge e rovesci abbondanti praticamente su tutta la Lombardia, dapprima sui settori occidentali e alpini e successivamente, dal pomeriggio, anche su quelli orientali.

Accumuli pluviometrici generalmente compresi tra 15 e 25 millimetri, picchi superiori sui settori meridionali della regione. Temperature in calo nei valori massimi che saranno compresi tra 15 e 18° C. Domenica tempo in miglioramento con ampie schiarite ma saranno sempre possibili acquazzoni improvvisi molto localizzati, specie sulle Alpi. La sera nuovi rovesci sul Pavese. Temperature massime in deciso rialzo grazie all’irraggiamento solare con picchi di 21-22°C. Clima fresco la prossima settimana. Per maggiori dettagli e per restare sempre aggiornati consultate il sito o la app di 3B Meteo.

Così a Lecco nel weekend

Venerdì: cielo sereno con velature in aumento dal tardo pomeriggio, temperature massime tra 19 e 21° C. Sabato: giornata di maltempo con piogge abbondanti, accumuli pluviometrici fino a 25 millimetri. Temperature in calo, massime non oltre i 17° C. Domenica: cielo parzialmente nuvoloso, nubi in aumento in serata con qualche rovescio sparso, temperature massime fino a 22° C.