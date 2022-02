Arriva il "Ciclone di Carnevale", ma a Lecco resiste il sole

Anticipo di primavera? Durerà poco, meno di 48 ore; dal prossimo weekend torna con prepotenza l'inverno. Le previsioni infatti annunciano l'arrivo imminente del "Ciclone di Carnevale", che sul Nord Italia avrà effetti molto meno pesanti.

"Dopo due giorni di alta pressione con temperature diurne dal sapore primaverile, cambierà tutto nel corso del weekend di Carnevale - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Già venerdì assisteremo all'arrivo di prime piogge e locali temporali su parte del Centronord con temperature in netto calo serale e neve anche sotto gli 800-1.000 metri. Nel corso del weekend l'affondo di una saccatura colma di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali, dove ritroveremo rovesci, temporali anche con grandine e burrasche di vento. Il Nord ancora una volta rimarrà in prevalenza all'asciutto: dopo le piogge di venerdì infatti il tempo tornerà essenzialmente soleggiato salvo residue precipitazioni sull'Emilia Romagna, nevose a quote collinari".

"Come già accennato il vento soffierà a tratti anche forte, dapprima di Scirocco, Libeccio e Ponente, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche superiori ai 70-80km/h su gran parte del Centrosud, specie su lato Adriatico e sull'Appennino; raffiche di foehn al Nord. Ci attende dunque un weekend decisamente movimentato" concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni su Lecco

A Lecco, come in gran parte del Nord Italia, le condizioni rimarranno in prevalenza soleggiate, anche se con un calo termico nel corso del weekend, che porterà le massime intorno ai 10° C.