Nuvole e schiarite: inizio settimana all'insegna della variabilità

Aria umida in arrivo sul Nord Italia causa un peggioramento delle condizioni meteo, con cieli in prevalenza nuvolosi. La situazione resterà simile anche nei prossimi giorni, con alternanza di nuvole a schiarite. Temperature basse, in linea con il periodo invernale.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.251 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledìi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.076 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)