Il meteo diventa ballerino: settimana con temporali e schiarite

Sarà una settimana all'insegna della variabilità sotto il profilo meteorologico, con una fitta alternanza di temporali e schiarite. Lo stesso faranno le temperature massime, destinate ad abbassarsi concedendo giornate più fresche, e poi a risalire intorno ai 30° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 14 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.469 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 23 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.158 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)