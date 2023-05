Il meteo è ancora instabile: scatta una nuova allerta temporali

È durata soltanto qualche ora la stabilità meteorologica sul nostro territorio. La situazione sta già cambiando, con il sopraggiungere di sacche di bassa pressione che porteranno rovesci anche di forte intensità.

La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali forti in vigore dalle 9 di domani, mercoledì 24 maggio, sino a prossimo aggiornamento.

L'evoluzione meteo

Per la giornata di oggi, 23/05, sul Nord Italia insiste un campo di alta pressione con correnti prevalentemente secche in quota. Ciononostante, in Appennino e sui rilievi alpini e prealpini le condizioni saranno debolmente instabili, con precipitazioni al più sparse a carattere di rovescio o isolato temporale, sebbene con probabilità molto bassa di fenomeni significativi. In pianura le precipitazioni saranno assenti, sebbene non siano esclusi isolati rovesci sui settori orientali.

Per la giornata di domani, 24/05, attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporali sparsi sul comparto alpino

e prealpino già nel corso della mattinata, mentre saranno assenti nella prima parte della giornata in pianura. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche alla fascia pedemontana e di alta pianura, in ulteriore estensione anche al resto della regione tra il tardo pomeriggio e la sera.

I fenomeni più intensi, a carattere temporalesco diffuso si verificheranno con maggior probabilità nella seconda parte della giornata e in particolare dal tardo pomeriggio e sera. Previsti rinforzi di vento nel pomeriggio in concomitanza con gli eventi temporaleschi.