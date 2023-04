Previsioni: inizio settimana sereno e più caldo sul Lecchese

Lunedì sereno sul Lecchese. La circolazione depressionaria responsabile delle piogge delle ultime ore si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Una condizione che proseguirà anche nei prossimi giorni, con temperature destinate a riportarsi su valori più simili a quelli stagionali.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 1.950 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.033 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)