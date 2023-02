Un weekend dai due volti: sabato primavera, domenica inverno

A Lecco venerdì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. E quello che sembrava un weekend di precipitazioni sarà in realtà a due facce: primaverile sabato e tipicamente invernale domenica, con possibilità di precipitazioni e (deboli) nevicate. Le temperature crolleranno.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.998 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Deboli nevicate in serata, sono previsti 5 mm di pioggia e 1 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 939 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: neve.

