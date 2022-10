Dopo i temporali arriva il sereno? Sì, ma con 25 gradi a fine ottobre

Inizio settimana all'insegna del maltempo, ma lo scampolo di estate a fine ottobre non èancora finito. Oggi, lunedì, la pioggia la farà ancora da padrona, con temporali localmente anche di forte entità nel primo pomeriggio e in tarda serata, e venti piuttosto robusti. Da martedì il tempo migliorerà, con temperature massime che potranno raggiungere i 25 gradi, almeno 10 sopra la media del periodo autunnale.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 17 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.053 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 3.386 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)