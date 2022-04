Tregua di bel tempo: il 25 aprile diventa occasione per una gita fuoriporta

Cambiano le previsioni nel giro di poche ore. Si allontana lentamente verso Est la circolazione depressionaria che nei giorni scorsi ha portato piogge sul Nortd Italia e che anche oggi, 25 aprile, minacciava temporali. Una tregua di bel tempo consentirà di godersi la giornata di festa.

Tuttavia permangono condizioni di instabilità sui settori alpini e prealpini a causa di correnti umide occidentali con precipitazioni sparse che faranno ancora la loro comparsa nelle ore pomeridiane, in locale sconfinamento anche alle vicine pianure in serata. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.128 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 2.364 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)

Cosa fare a Lecco e provincia

Non mancano le occasioni per sfruttare al meglio la giornata di festa offerta dalla ricorrenza del 25 aprile. In particolare, con una giornata di bel tempo, nel nostro territorio abbondano itinerari e passeggiate tra lago e montagna.

Qui vi ricordiamo la selezione di eventi scelta dalla nostra redazione per il weekend "lungo". Per avere sempre il quadro di cosa fare, escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore, proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.