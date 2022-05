Due giorni di tregua sul Lecchese, ma per il weekend tornano i temporali

L'anticiclone africano continua a indebolirsi, favorendo il passaggio di un vortice mediterraneo che porta con sé nuovi rovesci e temporali. Il Lecchese non sarà esente dall'instabilità e dopo un leggero miglioramento nella serata di mercoledì che garantirà una tregua di due giorni (con temperature massime in risalita), un nuovo peggioramento è atteso da venerdì per il prossimo weekend.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.597 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.729 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)