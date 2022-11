Weekend di novembre con sole splendente e temperature in calo

Fine settimana di bel tempo sul Lecchese, anche se venerdì è in avvicinamento una modesta pertubazione atlantica che porterà un generale aumento della nuvolosità sulla Lombardia ma in un contesto prevalentemente asciutto. Sabato e domenica saranno comunque due giornate godibili.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.918 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.364 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)