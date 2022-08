Ultime ore di bel tempo: sul Lecchese weekend variabile con precipitazioni

Ultime ore di bel tempo, poi il meteo a Lecco andrà incontro a un brusco cambiamento: correnti di origine atlantica formeranno infatti un campo di pressione più umida che dovrebbe riservare precipitazioni anche intense, destinate a estendersi nel corso della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata, sono previsti 10 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.678 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.829 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)