Le nuvole e una fastidiosa pioggerella prendono in ostaggio il weekend

Una circolazione depressionaria si insinua sulla regione, determinando nubi e possibilità di (scarse) precipitazioni. Oggi, venerdì, a Lecco oggi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 4 mm di pioggia nelle prossime ore. La situazione non cambierà durante il weekend, con un lieve rialzo delle temperature.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.839 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.090 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)