Cielo coperto e nuvole: torna uno scenario più invernale

Si avvicina una perturbazione che nei prossimi giorni porterà anche precipitazioni. Lo scampolo anomalo di primavera che ha preceduto e caratterizzato il Natale si sta dunque dissolvendo. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Termperature in netto calo.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite al mattino. Formazioni nebbiose al pomeriggio. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 3.343 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.474 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)