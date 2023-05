Weekend di sole alternato a schiarite. Temperature quasi estive

Un campo di alte pressioni abbraccia l'intera regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Venerdì sarà sereno con temperature massime fino a 27° C. Sabato e domenica garantiranno sul Lecchese sole alternato a possibili annuvolamenti e temporali di modesta entità.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.283 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 6 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.181 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)