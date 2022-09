La settimana comincia con il bel tempo, ma non mancheranno i rovesci

Inizio settimana caratterizzato dal sole e dalla stabilità, con qualche acquazzone soprattutto nelle ore notturne. Tuttavia, con il passare dei giorni, si andrà incontro a una certa instabilità, destinata a dissolversi dal prossimo weekend. Le temperature si stabilizzeranno su valori tipici del periodo, con massime sopra i 20° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.336 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.296 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

