L'attesa pioggia non c'è: la settimana inizia nel segno della nuvolosità

Le deboli piogge cadute sul territorio, anche sottoforma di neve, nelle scorse ore sono destinate a esaurirsi nella giornata di oggi, lunedì 27 febbraio. La situazione migliorerà da martedì, con temperature in rialzo, anche se persisterà una certa nuvolosità.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti infatti 0.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 889 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 1.281 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

