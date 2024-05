La 'tregua' è scaduta: pioggia e temporali incombono su Lecco

La 'tregua' concessa è durata soltanto l'arco temporale della domenica. Nelle prossime ore tornano nuvole e pioggia.

Oggi, lunedì, a Lecco cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 17 mm di pioggia. Le temperature rimangono sui valori stagionali.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.942 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 16 °C, lo zero termico si attesterà a 2.974 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)