Sole sul Lecchese, ma scatta l'allerta per vento forte

Inizio settimana nel segno del vento. È scattata infatti alle 6 di lunedì l'allerta per vento forte, che durerà fino a mezzanotte. La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo (rischio ordinario). Martedì e mercoledì previste giornate in prevalenza serene, con temperature in linea con il periodo stagionale.

L'evoluzione meteo

Dal primo mattino di lunedì 27/03 è atteso un generale rinforzo della ventilazione sul territorio regionale, con raffiche più sostenute inizialmente sui settori alpini e in successiva rapida estensione alla pianura e all'Appennino; la fase di massima intensità è prevista nel pomeriggio, e sarà seguita da una graduale attenuazione partendo dalle zone di pianura. Sulla pianura centro-occidentale si potranno registrare i fenomeni più sostenuti (vento medio fino a 40-50 km/h, raffiche fino a 60-80 km/h) e la ventilazione potrà risultare anche a carattere di foehn. Sui settori alpini e prealpini le raffiche più intense sono previste in quota e nelle valli esposte, con punte localmente fino a 70-90 km/h; al di sopra dei 1.500 metri si potranno raggiungere raffiche di 90-100 km/h. Dalla serata progressiva attenuazione a tutte le quote.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.443 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 2.310 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)