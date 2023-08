Ultimo giorno di maltempo, poi riecco il sole e un caldo gradevole

Ultimo giorno di pioggia battente, lunedì, dopo di che il tempo migliorerà, regalando giornate estive con sole e temperature più che gradevoli. Niente più ritorno, almeno nell'immediato, al caldo "africano" delle scorse settimane. Oggi restano in vigore le allerte meteo emesse nella giornata di domenica.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di martedì la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.126 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.007 metri I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)