Fine dell'anno anonima all'insegna di nuvole e foschie

Ultimi giorni dell'anno che vedranno condizioni di tempo piuttosto anonimo sulla Lombardia. L'anticiclone che ha protetto la regione nel periodo natalizio tenderà a indebolirsi nei prossimi giorni, favorendo l'afflusso di correnti umide dal Mar Ligure verso il catino padano.

Ne conseguiranno condizioni di tempo piuttosto anonimo con nuvolosità frequente, foschie dense e a tratti pioviggini sulle zone di pianura lombarda mentre sulle Alpi resisteranno schiarite a tratti anche ampie. Temperature in lieve calo ma che rimarranno oltre le medie del periodo, con assenza di gelate notturne in pianura e massime comprese tra 7 e 10° C.

San Silvestro uggioso

San Silvestro potrebbe risultare uggioso su buona parte della regione per il transito di una blanda perturbazione atlantica, con nevischio oltre i 1.000-1.400 metri di altitudine, ma l'entità del peggioramento è ancora da confermare. Tempo migliore a Capodanno, grazie all'allontanamento della perturbazione verso est, con probabili schiarite su Alpi e Prealpi mentre sulle zone di pianura potrebbero persistere foschie e nebbie.

Dando uno sguardo al lungo termine, i primi giorni del 2024 potrebbero vedere tempo più dinamico sul Nord Italia con il transito di una o più perturbazioni atlantiche che riporteranno nevicate sulle Alpi a partire dagli 800-1.000 metri e piogge in pianura.

(Si ringrazia Davide Sironi di 3B Meteo)