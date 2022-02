Inizio settimana con sole splendente e freddo sul Lecchese

Continua il periodo invernale caratterizzato da sole splendente e clima asciutto, seppure con temperature piuttosto fredde rispetto alle scorse settimane ma in linea con la stagione.

Le previsioni per martedì

A Lecco mercoledì giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 881 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.839 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.