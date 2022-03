Ultimo giorno "primaverile", da mercoledì arriva la pioggia e torna l'inverno

Il conto alla rovescia per la pioggia è partito. Oggi, lunedì 28 marzo, ultimo giorno con cielo sereno sul Lecchese e temperature tipicamente primaverili (massime sopra i 20 gradi), da martedì via all'atteso cambiamento: si avvicina un vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale che porterà un graduale aumento della nuvolosità. Da mercoledì arriveranno la prime precipitazioni e il brusco calo termico che determinerà, con l'avvicinarsi del weekend, anche nevicate a quote relativamente basse.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.163 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarite, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.706 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

