Addio al bel tempo: settimana all'insegna di nuvole e incertezza

La settimana inizia nel segno della nuvolosità. Cielo molto nuvoloso infattti su tutta la regione, specie dal pomeriggio ma senza fenomeni eccetto molto deboli tra alta Valtellina e alta Valcamonica. Nebbie tra notte e mattino sulle pianure meridionali, in particolare sul Pavese. Temperature: in calo le massime, minime tra 1 e 4° C, massime non oltre i 9-10° C. Ventilazione debole o assente. Questa incertezza caratterizzerà l'intera settimana.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.017 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.182 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)