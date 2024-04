Il meteo migliora, le temperature riabbracciano la primavera

Dopo le piogge e il clima molto fresco degli ultimi giorni, in avvio di settimana assisteremo a un parziale e temporaneo miglioramento. L'afflusso di correnti più miti dai quadranti meridionali favorirà inoltre un deciso rialzo termico. Tra lunedì 29 e martedì 30 aprile le temperature si porteranno su valori anche superiori alle medie stagionali. Le massime diurne torneranno infatti a superare ovunque i 20° C e potranno toccare anche i 25° a Milano e Brescia.

Nel contempo si avranno ampie schiarite in pianura con tempo pressoché asciutto ovunque eccetto per qualche locale piovasco pomeridiano in montagna.

Dalla sera di martedì tuttavia avanzerà una nuova perturbazione atlantica che potrà parzialmente compromettere la giornata del 1° maggio. È infatti atteso un generale aumento dell'instabilità con piogge e rovesci che saranno più probabili nella seconda parte del giorno della Festa dei Lavoratori e sulle province occidentali. Le temperature torneranno leggermente a diminuire ma con valori comunque sempre intorno ai 20° C durante il giorno.

La perturbazione poi insisterà anche nei giorni seguenti: la tendenza per i primi giorni del mese di maggio è ancora volta verso una generale instabilità sulla nostra regione: piogge e rovesci saranno frequenti e potranno risultare anche insistenti specie fra il 2 e il 3 maggio.

(Si ringrazia Daniele Berlusconi di 3B Meteo)

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.782 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.527 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.