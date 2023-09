Un bellissimo weekend tra fine settembre e inizio ottobre. Il meteo regala giornate soleggiate e calde, a cominciare da venerdì 29 settembre. Le temperature massime saranno attorno ai 25° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 4.209 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 4.456 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)