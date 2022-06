Weekend segnato dai temporali. Alle porte una nuova ondata di caldo

Il clima continua a essere perturbato e variabile, ma una nuova ondata di caldo è alle porte. Sia oggi, venerdì, sia domenica sono previsti temporali, con la sola giornata di sabato che dovrebbe regalare bel tempo. Da lunedì, grazie al ritorno dell'anticiclone, le temperature massime si attesteranno sui 30-32° C, con un tasso di afa piuttosto elevato.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.994 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, sono previsti 22 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 21° C, lo zero termico si attesterà a 3.907 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)