Il meteo resta incerto: ci attende un weekend con rovesci

Il tempo rimane incerto, con alternanza di piogge e schiarite sin dalla giornata di venerdì. Le temperature sono in graduale rialzo fino a valori consoni alla stagione.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.241 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21 °C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.524 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)