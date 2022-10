Sole splendente e caldo fuori stagione: l'inizio ottobre sembra estate

Sole splendente, bel tempo, temperature sopra la media stagionale: è il ritorno dell'estate? L'alta pressione determina giornate stabili su tutta la Lombardia e lo farà per l'intera settimana, almeno fino al weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 3.753 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 4.146 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)